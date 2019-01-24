Son Dakika Haberleri: Polis Şüpheli Kovalamacası

Polis Şüpheli Kovalamacası

52 dakika önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Haşim İşçan Caddesi'nde S.U.E. idaresindeki 16 EM 707 plakalı otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Bunun üzerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma, Yıldırım Beyazıt karakolu ve Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri aracı kovalamaya başladı.

Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından ekipler, Meydancık Mahallesi Gökdere kavşağında otomobilin önünü keserek sürücü S.U.E. ile araçtaki Z.Ö, A.K, E.B ve E.Y'yi yakaladı.

Polis ekiplerine bir süre direnen şüpheliler üstleri arandıktan sonra gözaltına alınarak Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine getirildi.

Yapılan incelemelerde, aracın muayenesinin olmadığı, sürücü S.U.E'nin ehliyetinin bulunmadığı ve E.B'nin ise çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:09 Kaynak: AA

Bursa, Polis, Yıldırım, 3. Sayfa
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