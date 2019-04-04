Polis Şüpheli Kovalamacası

Konya'da polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan 4 şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

Konya'da polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan 4 şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Adana Çevre Yolu'nda uygulama gerçekleştirdi.



Ekipler, şüphe üzerine Adana istikametinden gelen 2 otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüler, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.



Araçlardan birinde yapılan aramada, 216 parça halinde 44 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.



Suriye uyruklu Abdullah M. (38), Mahmud E. (35), Faysal A. (35) ve Suha E. (38) gözaltına alındı.



Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, kiraladıkları 2 otomobille Hatay'dan Konya'ya uyuşturucu getirdiklerini, Suriye uyruklu kadın zanlı Suha E'yi aile süsü vermek ve dikkat çekmemek için yanlarına aldıklarını söyledikleri öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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