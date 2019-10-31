Son Dakika Haberleri: Polis-şüpheli kovalamacası - Şüphelinin adliyeye sevki
Son Dakika Güncel Polis-şüpheli kovalamacası - Şüphelinin adliyeye sevki

Polis-şüpheli kovalamacası - Şüphelinin adliyeye sevki

7 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kaputuna tutunarak, sürücüyü durdurmaya çalışan polis, yere düşerek yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kaputuna tutunarak, sürücüyü durdurmaya çalışan polis, yere düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Koca Mustafendi Caddesi'nde bir kişinin alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin havaya açtığı uyarı ateşine rağmen "dur" ihtarına uymayan sürücü Ü.K, (45) 48 DT 306 plakalı kamyonetiyle uzaklaşmaya çalıştı.

Bu sırada kaputuna tutunarak aracı durdurmaya çalışan polis memuru M.E, kamyonetin camlarına da ateş etti.

Araç ilerlerken düşerek yaralanan ve Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde durdurulan ve alkollü olduğu ileri sürülen kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Polis-şüpheli kovalamacası - Şüphelinin adliyeye sevki

Menteşe, Muğla, Polis, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:44 Kaynak: AA
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Polis, "Dur" ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol gitti
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