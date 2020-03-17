Polis, şüphelileri adliyeye maskeyle sevk ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis, şüphelileri adliyeye maskeyle sevk ediyor - Son Dakika

Polis, şüphelileri adliyeye maskeyle sevk ediyor

7 saat önce

Samsun Adliyesi'ne gelenlere Korona virüsüne karşı zorunlu olarak ateşleri ölçülüp ellerine kolonya dökülürken, polis de şüphelilerin ve kendilerinin ellerinde eldiven, yüzlerine de maske takarak adliyeye sevk ediyor.

Polis, şüphelileri adliyeye maskeyle sevk ediyor, System.String[]

Samsun Adliyesi'ne gelenlere Korona virüsüne karşı zorunlu olarak ateşleri ölçülüp ellerine kolonya dökülürken, polis de şüphelilerin ve kendilerinin ellerinde eldiven, yüzlerine de maske takarak adliyeye sevk ediyor.


Samsun'da Korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında adliyede gerekli önlemler alınırken, poliste adliyeye sevk ettiği şüpheli şahıslara ve kendilerine maske takıp adliyeye götürüyor. Samsun'in İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi S.C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.C.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Polisin şüpheliyi adliyeye çıkartırken hem kendilerinde hem de şüpheli S.C.K.'nin ellerine eldiven ve yüzlerine maske takması dikkat çekti. - SAMSUN

Samsun Adliyesi, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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