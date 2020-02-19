Polis süsüyle Makedon turistleri gasp eden 4 İranlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis süsüyle Makedon turistleri gasp eden 4 İranlı tutuklandı - Son Dakika

Polis süsüyle Makedon turistleri gasp eden 4 İranlı tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kendilerine polis süsü verip Makedon turistleri gasp ettikten sonra turistlere ait aracın kontaklarıyla kaçan 4 İranlı tutuklandı.

Polis süsüyle Makedon turistleri gasp eden 4 İranlı tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kendilerine polis süsü verip Makedon turistleri gasp ettikten sonra turistlere ait aracın kontaklarıyla kaçan 4 İranlı tutuklandı.


Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde 6 Aralık 2019'da ve 14 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen Yağma olaylarında Makedonya plakalı yabancı araçları yolda durdurduktan sonra kendilerine polis süsü vererek, turistlerin paraları ve kontak anahtarlarının gasp edilmesi konusuyla ilgili Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 4 İran uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.R.Z., R.V.D., H.J. ve H.E. isimli İran uyruklu şahıslardan 4'ü de tutuklanıp İstanbul Maltepe I Tipi Cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, gelen ihbar üzerine Tekirdağ'da Makedonya plakalı yabancı araçları yolda durdurarak kendilerine polis süsü verip turistlerin paraları ve kontak anahtarlarını gasp eden şüpheli şahısların olduğu ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Jandarma ekiplerince yapılan çeşitli araştırmalar ve incelemeler neticesinde şüpheli şahısların son olarak kullandığı aracın plakasının 34 SA 9842 olduğu ve aracın İstanbul Bakırköy ilçesinde olduğu tespit edildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aracın bulunduğu nokta belirlendi ve şahısların araca gelecekleri düşünülerek aracın etrafına sivil araçlar ve sivil kıyafetle pusu atıldı.


36 saat beklediler


36 saatlik bekleme süresinin ardından devam edilen faaliyet kapsamında İran uyruklu oldukları belirlenen 4 şüpheli şahıs park halinde bulunan 34 SA 9842 plakalı araca bindikleri sırada kıskıvrak yakalandı. Olay ile ilgili olarak Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat gereği yapılan işlemlerden sonra şüpheli şahıslar Marmaraereğlisi ilçesine getirilmişti. - TEKİRDAĞ

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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