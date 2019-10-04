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Polis tabancasını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu

7 dakika önce

Kağıthane'de, polis memuru, evinde tabancasını temizlerken, kazayla meslektaşını vurdu.

Polis tabancasını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu, System.String[]

Kağıthane'de, polis memuru, evinde tabancasını temizlerken, kazayla meslektaşını vurdu. Omzundan yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Mahallesi Selamet Sokak'ta 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli polis memuru O. E., meslektaşıyla birlikte kaldığı evde tabancasını temizlerken, silah kazayla ateş aldı. Bu sırada, O.E.'nin yanında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Y. U., omzundan vuruldu.

O.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ omzundan hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Y. U., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis yetkilileri, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti

- İstanbul

Kağıthane, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:36 Kaynak: DHA
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