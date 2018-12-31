Polis Taksim'i Mobese Tır'ı ile İzliyor
45 dakika önce
- Polis Taksim'i MOBESE Tır'ı ile izliyorİSTANBUL - Yeni yıla saatler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim'e kurulan MOBESE Canlı Yayın tırından tüm meydanı ve çevreyi olabilecek olumsuzluklara karşın izliyor.
- Polis Taksim
'i MOBESE Tır'ı ile izliyor
İSTANBUL - Yeni yıla saatler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Taksim'e kurulan MOBESE Canlı Yayın tırından tüm meydanı ve çevreyi olabilecek olumsuzluklara karşın izliyor.
Yeni yıla saatler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Gezi Parkı'na canlı MOBESE tırı kuruldu. Tırda görev yapan polis ekipleri, kameralardan ekranlara yansıyan görüntüleri izleyerek şüpheli kişileri tespit ediyor. MOBESE tırında polisler tarafından belirlenen şüpheli kişiler anında Güven Timlerine ve Asayiş Ekiplerine bildiriyor ve bu şahıslara anında müdahale ediliyor.
(YM-SA- ÖY-
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:59 Kaynak: İHA
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