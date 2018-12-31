Son Dakika Haberleri: Polis Taksim'i Mobese Tırı ile İzliyor

Polis Taksim'i Mobese Tırı ile İzliyor

55 dakika önce

Yeni yıla saatler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim'e kurulan MOBESE canlı yayın tırından tüm meydanı ve çevreyi olabilecek olumsuzluklara karşın izliyor.

Polis Taksim'i Mobese Tırı ile İzliyor, System.String[]
Yeni yıla saatler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim'e kurulan MOBESE canlı yayın tırından tüm meydanı ve çevreyi olabilecek olumsuzluklara karşın izliyor.

Yeni yıla saatler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Gezi Parkı'na canlı MOBESE tırı kuruldu. Tırda görev yapan polis ekipleri, kameralardan ekranlara yansıyan görüntüleri izleyerek şüpheli kişileri tespit ediyor. MOBESE tırında polisler tarafından belirlenen şüpheli kişiler, anında Güven Timlerine ve Asayiş Ekiplerine bildiriyor ve bu şahıslara anında müdahale ediliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:51 Kaynak: İHA

Polis, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim, Güncel
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