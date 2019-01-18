Son Dakika Haberleri: Polis Taksim Meydanı'nda Kuş Uçurtmadı

Polis Taksim Meydanı'nda Kuş Uçurtmadı

1 saat önce

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Kara, hava ve denizde yapılan uygulamalarda birçok stratejik noktalar kontrol edilirken, Polis ekipleri Taksim Meydanında adeta kuş uçurtmadı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde, kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulama da polis ekipleri kuş uçurtmadı. Daha önce kent genelinde yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen Narkotik köpeği olan Su, akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Polis, Güncel
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