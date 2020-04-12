Polis, Taksim Meydanindaki güvercinlere yem attı - Son Dakika

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Polis, Taksim Meydanindaki güvercinlere yem attı
22 dakika önce
Polisin Taksim Meydanı'ndaki kuşlara yem atması İstanbul polisi, Taksim Meydanindaki güvercinlere yem attı.
Polisin Taksim Meydanı'ndaki kuşlara yem atması İstanbul polisi, Taksim Meydanindaki güvercinlere yem attı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:03 Kaynak: AA
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