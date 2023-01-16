POLİS TAKSİYE ARAP TURİST GİBİ BİNDİ; TAKSİCİYE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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POLİS TAKSİYE ARAP TURİST GİBİ BİNDİ; TAKSİCİYE CEZA YAĞDI

16.01.2023 14:47

İSTANBUL'da polis, Arap turist gibi bindiği taksiyi yolculuk sırasında cep telefonuyla kaydetti.

İSTANBUL'da polis, Arap turist gibi bindiği taksiyi yolculuk sırasında cep telefonuyla kaydetti. Taksimetre açmayan yolculuk boyunca telefonla oynayan taksici ceza yemekten kurtulamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, taksilere yönelik denetim yaptı.

Denetimde görev alan bir polis, Sirkeci'den taksiye Arap müşteri gibi bindi. Taksici, İkitelli'deki bir AVM'ye gitmek istediğini söyleyen yolcusundan taksimetre açmadan 300 lira istedi. Polis, taksi sürücüsünün taksimetre açmadığını, seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini ve gazete okuduğunu cep telefonu ile kayıt altına aldı. Daha sonra Eminönü'ndeki denetim noktasına getirilen sürücüye taksimetre açmamaktan bin 979 lira, telefon ile ilgilenmekten 951 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİS TAKSİYE ARAP TURİST GİBİ BİNDİ; TAKSİCİYE CEZA YAĞDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLİS TAKSİYE ARAP TURİST GİBİ BİNDİ; TAKSİCİYE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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