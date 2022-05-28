Polis tarafından 331 araç kontrol edilip 770 kişinin kimlik sorgusu yapıldı - Son Dakika
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Polis tarafından 331 araç kontrol edilip 770 kişinin kimlik sorgusu yapıldı

28.05.2022 11:09
Polis tarafından 331 araç kontrol edilip 770 kişinin kimlik sorgusu yapıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yapılan uygulamalarda 331 araç kontrol edilerek 770 kişi sorgulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yapılan uygulamalarda 331 araç kontrol edilerek 770 kişi sorgulandı. Yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri 7 gün boyunca kentte uygulama yaptı. Yapılan uygulama ve kontrollerde 770 şahıs ve 331 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu; 18,3 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, aranması olan 2 şahıs, 78 adet muhtelif fişek ve 1 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Tragger, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis tarafından 331 araç kontrol edilip 770 kişinin kimlik sorgusu yapıldı - Son Dakika


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