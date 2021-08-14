Polis tarafından 6 kilo 800 gram esrar ve 812 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da polisin operasyonuyla bir kişi 6 kilo 800 gram esrar maddesi ve 812 kök kenevir bitkisiyle yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çarşamba Grup Amirliği ekipleri bugün alınan istihbari bilgi ve takip sonucu Çarşamba ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve ve evin bahçesine operasyon düzenledi. İkametinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi bulunan M.A. isimli şahsa ait arazide yapılan aramada boyları 30 santim ile 3 metre arasında olan 812 Kök kenevir bitkisi ile 6 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2313 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN