Polis tarafından aranan kadın, sokağa çıkınca yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de aranması olan kadın, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarı çıkınca, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Kayseri'de polis ekipleri denetimlerini artırdı. Kocasinan ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, Fatma T.'nin (45) dışarıda gezdiğini gören ekipler, şahsı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde Fatma T.'nin ifadeye gitmediği için arandığı belirlendi.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatma T., geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü. - KAYSERİ