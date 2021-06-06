Üye Girişi
Polis tarafından dövülmesi nedeniyle şikayette bulunan kadından hayrete düşüren iddia: Doktor "Az bile benzetmişsiniz" dedi - Son Dakika

Polis tarafından dövülmesi nedeniyle şikayette bulunan kadından hayrete düşüren iddia: Doktor "Az bile benzetmişsiniz" dedi

06.06.2021 15:34

Esenyurt'ta polis tarafından dövüldüğü gerekçesiyle şikayette bulunan Gökçe Yaşar, yaşanan süreçte Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü'nün kendisine çiçek yollayıp telefonla arayarak desteklediğini söyledi. Emniyet'ten yapılan açıklamada kadının alkollü olduğu ve çevreyi rahatsız ettiği bilgisi kaydedilirken, Yaşar ise götürüldüğü hastanede doktorun "Bunu az bile benzetmişsiniz" ifadelerini kullandığını öne sürdü.

Esenyurt'ta 20 Aralık 2020'de bir site içinde dolaşan kadının, polis tarafından darbedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

"YUMRUK ATTI YERE DÜŞTÜM"

Yaşananlarını anlatan Gökçe Yaşar (32), "Yaşadığım site içerisinde, arkadaşımın evinden çıktım kendi evime giderken benim arkamdan polis girdi siteye ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gittiğimi sordu, kaba bir üslupla. Evime gittiğimi söyledim. Daha sonra araçtan indi ve benden kimlik sordu. Tabii bu arada bana küfürler ediyor. Kimliğimin yanımda olmadığımı ve üzerimde şort olduğunu, eve gidersek kimliğimi alabileceğimi ve şortumu değiştirip karakola gidebileceğimizi söyledim. Bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Benim göğüs kafesime oturup beni etkisiz hale getirdi. Dakikalarca beni darp etti. Zaten belli bir süre sonra bilincim kapandı benim. Daha sonra beni ters kelepçe yaparak ekip otosuna bindirdi. Ekip otosunda da beni gidene kadar darbetti" ifadelerini kullandı.

DOKTOR "AZ BİLE BENZETMİŞSİNİZ" DEMİŞ

Yaşar, "Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdüler beni. Orada beni hiç muayene bile etmeden darp raporu da vermediler. Sadece burnumda çizik olduğu söylendi. Oradaki doktor 'Ne oldu bunu az benzetmişsin' diyerek benim üzerime yürüdü. Daha sonra beni tekrar karakola götürdüler, sabah 7'de karakoldan çıktım ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gittim ve oradan darp raporu aldım. Bunlar iki kişilerdi. Görüntülerde de var zaten, üç tane de güvenlik tepemde sadece bekliyorlar. Polis güvenliğin üstü olduğu için güvenlikler bir tepkide bulunamıyor. Şu an bekliyorum ve onun ceza almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ EVİME ÇİÇEK YOLLADI"

Olaydan sonra kendisi ile yakından ilgilenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaşı'na teşekkür eden Yaşar, "Bu süreçte Recep Tepebaşı, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü, bana destekleri için çok teşekkür ederim. Evime çiçek gönderdiler, aradılar, sordular. Bütün polislere karşı bir tepki değil aslında ama gerçekten böyle işini iyi yapmayan, kötüye kullanan polisler yüzünden de tabii ki iyileri karalamak istemem ama gerçekten böyle polislerin çalışmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"EMNİYETİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün konu ile ilgili yaptığı açıklamayı kabul etmediğini söyleyen Yaşar; "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayı okudum. Kesinlikle o açıklamayı kabul etmiyorum. Alkol oranı, promil çok düşük zaten. Ayrıca benim elimde çanta yoktu, ben hiçbir şekilde ona vurmadım. Ayrıca sitede dümdüz yürüyorum, bağırmadım, çağırmadım. Ben o suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, "20.12.2020 tarihinde saat 0045 sıralarında gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında haber merkezi anonsu ile görevlilerimizce olay yeri olan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki adrese geçilmiş, olay yerinde G.Y. isimli şahsın sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda olduğu ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış, kadın şahıs görevlilerimizce uyarılmış ise de uyarılara riayet etmemiş, mukavemet göstererek elindeki çanta ile görevlilere saldırarak yüzüne vurması akabinde görevlilerimizce zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır. Her iki tarafın alınan doktor raporlarında Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir yaraların olduğu belirtilmiş, kadın şahsın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir" denilmişti.

Polis tarafından dövülmesi nedeniyle şikayette bulunan kadından hayrete düşüren iddia: Doktor Az bile benzetmişsiniz dedi

Esenyurt, Hisarcık, Gökçe, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis tarafından dövülmesi nedeniyle şikayette bulunan kadından hayrete düşüren iddia: Doktor 'Az bile benzetmişsiniz' dedi - Son Dakika


YORUMLAR (4)
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Son Dakika

Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı 18:13 Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti         
20:38
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali         
19:56
Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü         
19:35
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı         
19:14
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 20:47:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis tarafından dövülmesi nedeniyle şikayette bulunan kadından hayrete düşüren iddia: Doktor "Az bile benzetmişsiniz" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement