Polis tarafından takip edilen araçta 804 şişe kaçak içki ele geçirildi
20 dakika önce
Bursa'da polis tarafından takip edilen araçta, gümrük kaçağı 804 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
Bursa'da polis tarafından takip edilen araçta, gümrük kaçağı 804 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bursa'ya gümrük kaçağı alkol getirdiği tespit edilen M.Y. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler M.Y.'nin aracını durdurarak içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 804 şişe içki ele geçirildi. Alkol şişelerine el koyan ekipler araç sahibi M.Y. hakkında ise adli işlem başlattı. - BURSA
21 sene sonra ilk kez gördü, ortaya çıkan görüntüler duygusal anlar yaşattı Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı