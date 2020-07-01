Polis, tarım işçileriyle patlıcan toplayıp virüs uyarısı yaptı - Son Dakika

Polis, tarım işçileriyle patlıcan toplayıp virüs uyarısı yaptı

Polis, tarım işçileriyle patlıcan toplayıp virüs uyarısı yaptı Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüse karşı uyarıp maske dağıttığı tarım işçileriyle patlıcan topladı Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü...

Polis, tarım işçileriyle patlıcan toplayıp virüs uyarısı yaptı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüse karşı uyarıp maske dağıttığı tarım işçileriyle patlıcan topladı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüse karşı uyarıp maske dağıttığı tarım işçileriyle patlıcan topladı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, yeni tip korona virüse karşı etkin bir mücadele yürütülmesi kapsamında tarım işçilerinin unutulmayarak tarla tarla gezilerek uyarılması ve maske dağıtımı yapılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir sebze tarlasında çalışan işçilerle bir araya geldi. Polis patlıcan toplayan tarım işçilerini önce temizlik, maske ve mesafe konusunda uyararak, patlıcan toplarken mutlaka maske takılması ve sosyal mesafenin korunması gerektiğini söyledi.

Polis tarım işçilerinin çalışırken sosyal mesafeye uyuduğunu ancak molalarda bir araya gelindiğinde sosyal mesafenin unutulduğunu hatırlatarak buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Polis ayrıca tarım işçilerin tarlaya gelirken ya da eve giderken minibüslerde sosyal mesafeye uyması ve mutlaka maske takılması gerektiği konusunda dikkat çekti. Polis ayırca aşırı sıcak olduğu için işçilere su da dağıttı. Bu uyarılarının ardından tarım işçileriyle birlikte patlıcan toplayan polisin yeni tıp korona virüs vakaları bitene kadar sık sık tarım işçilerini bu konuda uyaracağı öğrenildi.

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Polis, tarım işçileriyle patlıcan toplayıp virüs uyarısı yaptı - Son Dakika

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