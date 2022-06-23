Polis, tartıştığı kayınvalidesini bacağından vurdu - Son Dakika
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Polis, tartıştığı kayınvalidesini bacağından vurdu

23.06.2022 16:58
Polis, tartıştığı kayınvalidesini bacağından vurdu

AKSARAY'da polis memuru Tolga D. (30), tartıştığı kayınvalidesini Fatma T.'yi (52) tabancayla sağ bacağından yaraladı.

AKSARAY'da polis memuru Tolga D. (30), tartıştığı kayınvalidesini Fatma T.'yi (52) tabancayla sağ bacağından yaraladı. Tolga D., meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi 1643 Sokak'ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev polis memuru Tolga D., bilinmeyen nedenle eşi R.D. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmayı gören Fatma T. de kızıyla damadını ayırdı. Bir süre sonra Fatma T. ile damadı arasında tartışma çıktı. Tolga D., tabancasıyla kayınvalidesini sağ bacağına ateş ederek yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Fatma T., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolga D. de meslektaşları tarafından gözaltına alındı.  ?


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Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis, tartıştığı kayınvalidesini bacağından vurdu - Son Dakika

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