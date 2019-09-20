Polis tek tek 13 adresten topladı, uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

Isparta'da "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 13 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Eylül'de Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hedef şahısların yakalanması amacıyla 13 değişik adreste yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheli şahıstan, ilk olarak 17'si, adından da firari konumdaki 2'si olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı.



Yakalanan 19 şüphelinin, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındığı ve yapılan soruşturma sonucu, şüphelilerle birlikte 46 parça halinde 38 gram eroin maddesi, 11 parça halinde 101.5 gram metamfetamin maddesi, 8 adet ecstasy hap, 0.5 gram esrar maddesi, 23 adet uyuşturucu madde kullanmakta faydalanılan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 16 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.



Önceki gün doktor raporları alındıktan sonra gözaltı süreleri uzatılan zanlılar, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen zanlıların yüzlerini kapamaları dikkat çekti. - ISPARTA