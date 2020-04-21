Polis telsizi ile önlem alan kumarhaneye 69 bin liralık baskın - Son Dakika

Polis telsizi ile önlem alan kumarhaneye 69 bin liralık baskın

Bursa'da kaçak olarak kumar oynayan 22 kişiye toplamda 69 bin liralık ceza yazıldı

BURSA - Bursa'da kaçak olarak kumar oynatan bir işletmeye baskın yapan polis ekipleri 22 kişiye toplamda 69 bin lira ceza yazdı. İş yeri sahibinin amatör telsizle polis asayiş kanalını dinlediği görüldü.

Bursa'da dün gece sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren isimsiz iş yerine baskın yapıldı. Yapılan baskın sonucu içeride bulunan 22 kişiye 3 bin 150 lira idari yaptırım cezası, masada kumar oynarken yakalanan 3 kişiye ise 3 bin 675 lira toplamda 69 bin 300 lira ceza kesildi.

Ayrıca iş yeri sahibinin amatör telsiz ile polis asayiş kanalını dinlediği görülürken polis ekipleri telsize el koydu.