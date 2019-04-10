Polis Teşkilatı 174 Yaşında

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ordu'nun Ünye ilçesinde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ordu'nun Ünye ilçesinde tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Çelenk sunumun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Tören sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ilçede görev yapan polislerin haftası kutlandı. Kutlama programına Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, gazi polisler, şehit polis yakınları ve emniyet mensupları katıldı. - ORDU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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