Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Kulu
ilçesinde polis teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kaymakamlık
ziyaretinin ardından Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, emniyet müdürlüğü bahçesinde verilen resepsiyonla sürdü.
Programda konuşan Kaymakam Ali Edip Budan
, "Emniyet teşkilatımız ve jandarmamızla birlikte insanlarımızın sorumluluk bölgelerinde can ve mal emniyetini yeri geldiğinde kendi hayatları, yeri geldiğinde canlar pahasına can ve mal emniyetini korumakla görevlidir. Kutsal bir mesleği icra eden polis teşkilatımızın teşkilatımızın 174. yılını kutluyorum. İnşallah nice yıllarda kıyamete kadar devletimiz,milletimiz var olduğu müddetçe bu teşkilatta var olacaktır." dedi.
Programa, Kaymakam Ali Edip Budan
, Belediye Başkanı Murat Ünver
, savcılar, hakimler, Jandarma
Karakol Komutanı, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes
Geyik, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.