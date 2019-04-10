Son Dakika Haberleri: Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

2 saat önce

Kulu ilçesinde polis teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Kulu ilçesinde polis teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, emniyet müdürlüğü bahçesinde verilen resepsiyonla sürdü.

Programda konuşan Kaymakam Ali Edip Budan, "Emniyet teşkilatımız ve jandarmamızla birlikte insanlarımızın sorumluluk bölgelerinde can ve mal emniyetini yeri geldiğinde kendi hayatları, yeri geldiğinde canlar pahasına can ve mal emniyetini korumakla görevlidir. Kutsal bir mesleği icra eden polis teşkilatımızın teşkilatımızın 174. yılını kutluyorum. İnşallah nice yıllarda kıyamete kadar devletimiz,milletimiz var olduğu müddetçe bu teşkilatta var olacaktır." dedi.

Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, savcılar, hakimler, Jandarma Karakol Komutanı, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:19 Kaynak: AA
Ali Edip Budan, Kulu, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Son Dakika! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:38:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]