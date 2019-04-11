Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Beyşehir'de, KYK Eşrefoğlu ve Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Beyşehir'de, KYK Eşrefoğlu ve Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Songül, beraberindeki yurt çalışanları ile birlikte polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında ziyaret ettiği İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem'e çiçek takdim etti.



İlçe Emniyet Müdürü Erdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Mustafa Songül, "Vatanımızın güven ve huzuru için görevde şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Emniyet Müdürümüz Erdem ve teşkilat mensuplarına bizlere gösterdiği nazik misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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