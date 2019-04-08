Polis Teşkilatı'nın 174. Yıl Dönümü Kutlanıyor
1 saat önce
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla Malatya Park AVM'de açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla Malatya
Park AVM'de açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü haftası kapsamınsa kutlanan Polis Haftası
nedeniyle Malatya Park AVM'de açılan sergisi 3 gün boyunca açık kalacak.
Malatya Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde yer alan birimlerin faaliyetlerini tanıttığı stantlarda vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı.
Etkinlikte ayrıca polis köpeği tarafından yapılan gösteride vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:52 Kaynak: İHA
Survivor Türkiye Yunanistan'da Yeni Eleme Sistemini Acun Ilıcalı Açıkladı!
Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı
Galatasaray, Linnes'le 3 Yıllık Anlaştı
Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü