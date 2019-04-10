Son Dakika Haberleri: Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Menemen'de Kutlandı

Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Menemen'de Kutlandı

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü İzmir'in Menemen ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Menemen'de Kutlandı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü İzmir'in Menemen ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında dün Polis Teşkilatının kuruluşundan bugüne emeği geçen ve şehit düşen Emniyet Teşkilatı personeli ve tüm şehitlerin ruhlarına ithafen Yeni Cami önünde lokma dökülerek Mevlid-i Şerif okutuldu. Bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Hakan İncili, emniyet personeli, okul müdürleri, meslek odalarının başkanları, sivil toplum temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürü Hakan İncili tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt önünde protokol ve katılımcılar günün anısına fotoğraf çektirdi.

Törenin ardından Polis Merkezi önünde vatandaşlara tavuklu pilav ikramı yapıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:03 Kaynak: İHA
İzmir, Menemen, Polis, Güncel
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