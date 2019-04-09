Son Dakika Haberleri: Polis Teşkilatından Şehitliğe Ziyaret

Polis Teşkilatından Şehitliğe Ziyaret

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta emniyet mensupları, Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Polis Teşkilatından Şehitliğe Ziyaret, System.String[]
Kahramanmaraş'ta emniyet mensupları, Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit asker ve polisler için dua edildi.

Programa İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şube müdürleri ve polis memurları katılırken, şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:18 Kaynak: İHA

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