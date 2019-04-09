Son Dakika Haberleri: Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan başkanlığında bir heyet, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan başkanlığında bir heyet, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü kutladı. Vali Yavuz, "Kahraman, fedakar polis teşkilatımızın çok kıymetli mensuplarına minnet ve şükran duygularımı, Ordulular adına ifade etmek istiyorum. Başta iç güvenlik olmak üzere önemli hizmetler yapmış, canını vatanı için seve seve feda etmiş şanlı bir teşkilatın mensupları olarak sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

Ziyarette yaptığı konuşmada, polis teşkilatının önemine de değinen Vali Yavuz, "Polis Teşkilatımız, özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadelede diğer taraftan da vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması bakımından önemli bir hizmeti ve milletimizin de teveccühünü kazanmış bir teşkilat. Bu vesile ile görevi esnasında vatan, bayrak ve din için şehit olmuş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler, Türkiye'nin her bir köşesinde yine vatan, bayrak, can ve mal emniyetini sağlamak üzere görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza da sağlıklı ve huzurlu görevler diliyorum" şeklinde konuştu.

"Güvenlik birimlerimiz bizim en yakın mesai arkadaşlarımız"

Ordu Valisi olarak polis teşkilatının her zaman yanlarında ve destekçileri olduğunun altını çizen Vali Yavuz, polis, ve jandarma teşkilatları başta olmak üzere bütün güvenlik güçlerinin, kendilerinin en yakın mesai arkadaşları olduğunu da sözlerine ekledi.

Vali Yavuz, ziyarette bulunanlara çeşitli hediyeler takdim etti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:50 Kaynak: İHA

Ordu, Polis, Güncel
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