Polis torbacılara göz açtırmıyor

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ticari yapan bir kişiyi yakaladı. Şüpheliden uyuşturucu alan iki şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen planlı/projeli çalışmalarda Dereli Tütüncü Mahallesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine teslim edildi.



Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılmış, şahıslardan 3 adet Ecstasy Hap, bir miktar Sentetik Kannobinoid maddesi ele geçirildi. - DÜZCE