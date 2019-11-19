Son Dakika Haberleri: Polis torbacılara göz açtırmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Polis torbacılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Polis torbacılara göz açtırmıyor

6 saat önce

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ticari yapan bir kişiyi yakaladı.

Polis torbacılara göz açtırmıyor, System.String[]

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ticari yapan bir kişiyi yakaladı. Şüpheliden uyuşturucu alan iki şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen planlı/projeli çalışmalarda Dereli Tütüncü Mahallesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine teslim edildi.


Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılmış, şahıslardan 3 adet Ecstasy Hap, bir miktar Sentetik Kannobinoid maddesi ele geçirildi. - DÜZCE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi
Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 17:08:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis torbacılara göz açtırmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]