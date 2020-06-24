Polis trafik kazası sonrası toplanan vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaptı - Son Dakika

Polis trafik kazası sonrası toplanan vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaptı

Motosikletli ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

DÜZCE - Düzce'nin Uzun Mustafa Mahallesi'nde MYO kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri bölgede çoğalan kalabalığa 'Sosyal mesafeye dikkat' diyerek uyarıda bulundu.

Kaza Düzce'nin Uzun Mustafa Mahallesi MYO kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre motosiklet ile otomobil kavşakta birbirlerini görmeyerek kafa kafaya çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü T. B. Ş. yaralandı. Bölgeye çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, toplanan kalabalığa polis ekipleri sosyal mesafe mesajı verdi. Ekipler kalabalığa karşı 'Sosyal mesafeye dikkat edelim' diyerek kalabalığı uzaklaştırırken, yaralı Şen ambulansla Düzce Devlet hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.