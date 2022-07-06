Polis, traktör sürücülerini bilgilendirip römorklara reflektör taktı - Son Dakika
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Polis, traktör sürücülerini bilgilendirip römorklara reflektör taktı

06.07.2022 10:13
Polis, traktör sürücülerini bilgilendirip römorklara reflektör taktı

Elazığ'da trafik polisleri tarafından, kazaları önleme tedbirleri çerçevesinde traktör sürücüleri bilgilendirilirken, römorklara reflektör takıldı.

Elazığ'da trafik polisleri tarafından, kazaları önleme tedbirleri çerçevesinde traktör sürücüleri bilgilendirilirken, römorklara reflektör takıldı.

Yaz ayının gelmesi ve hasat döneminin başlaması nedeniyle, artan tarım araçlarının trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemesi için İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada gerekli uygulamalar yapılarak tarım araçlarının görünürlüklerini artırmak için eksikliği bulunan tarım araçlarına üçgen reflektörler monte edildi. Aynı zamanda sürücülerde bilgilendirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis, traktör sürücülerini bilgilendirip römorklara reflektör taktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis, traktör sürücülerini bilgilendirip römorklara reflektör taktı - Son Dakika
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