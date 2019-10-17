Son Dakika Haberleri: Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı
Son Dakika Güncel Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı

Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı

2 saat önce

ABD'nin Utah eyaletinde arabasını tren raylarına park eden ve bilinci yerinde olmayan sürücüyü, otoyol devriyesindeki polis, tren arabaya çarpmadan saniyeler önce araçtan çekerek kurtardı.

Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı, System.String[]

ABD'nin Utah eyaletinde arabasını tren raylarına park eden ve bilinci yerinde olmayan sürücüyü, otoyol devriyesindeki polis, tren arabaya çarpmadan saniyeler önce araçtan çekerek kurtardı. O anlar saniye saniye polis aracının kamerasınca kaydedildi.

Polis tarafından basına yapılan açıklamada, sürücünün, rahatsızlığı sebebiyle araç tam tren raylarındayken bilincini kaybettiği belirtildi. Görüntülerde, Ruben Correa adlı polis memurunun yaklaşık 30 saniye içinde rayların üstündeki araca ulaşarak, tren araca çarpmadan saniyeler önce sürücüyü çekerek kurtardığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Polisin olay yerine gitme anı

-Araçtan inen polisin, rayların üstündeki araca koşması

-Trenin gelme anı

-Polisin kapıyı açarak sürücüyü çıkarması

-Trenin araca çarpması


Amerika Birleşik Devletleri, TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:00 Kaynak: DHA
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