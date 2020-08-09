Polis, turist görünümlü zehir tacirini otogarda karşıladı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 yaşındaki bir kadın, çantasında çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı. Turist görünümlü genç kadın, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; teknik takibe takılan 25 yaşındaki B.D. isimli genç kadını takibe alan polis ekipleri, kadının İzmir'den Marmaris'e çok miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağını öğrendi. Polis, kadını adım adım izlemeye başladı. Marmaris'te çeşitli eğlence mekanlarında garsonluk yapan B.D. aldığı yüklü miktardaki uyuşturucu hap ile İzmir'den otogara bindi. Her adımı takip edilen B.D.'yi yolculuğunun sonuna kadar izleyen yolcu görünümlü polis, otobüs Marmaris otogarına geldiğinde görevi diğer arkadaşlarına devretti.

Otogarda Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından karşılanan B.D., kendisini bir anda polislerin arasında görünce ne yapacağını şaşırdı. B.D.'nin çantasından 414 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zaman zaman turist görünümü ile zaman zaman da çeşitli eğlence mekanlarına garson görünümü ile uyuşturucu servisi yaptığı belirlenen B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris'te mahkemeye sevk edildi. Genç kadının adliyeye sevk edilirken sakin tavırları ise dikkat çekti.

(İHA)