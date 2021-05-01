Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı (2) - Son Dakika

Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı (2)
01.05.2021 14:58
POLİSTEN PASAPORT VE KİMLİK KONTROLÜAntalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamadan muaf turistlerin denize girip, güneşlendiği Konyaaltı Sahili'nde kimlik ve pasaport kontrolü yaptı.
POLİSTEN PASAPORT VE KİMLİK KONTROLÜ
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamadan muaf turistlerin denize girip, güneşlendiği Konyaaltı Sahili'nde kimlik ve pasaport kontrolü yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tam kapanma öncesi yerleşik yabancıların da Türk vatandaşları gibi kurallara uymakla mükellef olduğunu söyleyip, turistmiş gibi kısıtlamayı ihlal edemeyeceğini hatırlatması üzerine ekipler, sahil boyunca yaya olarak devriye görevinde bulundu. Öte yandan Konyaaltı Sahili'nde öğle saatlerinde kepçe ile paralel şekilde kum alanı üzerinde çalışma yapıldı. Bu çalışma da turistlerce merakla izlendi.
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