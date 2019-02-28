Son Dakika Haberleri: Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı

Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı

21 dakika önce

BURSA'da, Polis Özel Harekat (PÖH) üniforması giyip, belinde kurusıkı, elinde telsiz taşıyan ve çevredekilere 'Polisim' diyen İ.D. (30), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı, System.String[]
BURSA'da, Polis Özel Harekat (PÖH) üniforması giyip, belinde kurusıkı, elinde telsiz taşıyan ve çevredekilere 'Polisim' diyen İ.D. (30), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda küçük yaştan beri polis olmak istediğini belirten İ.D., 'unvan gasbı' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Osmangazi ilçesindeki Merinos Parkı'nda; üzerinde PÖH üniforması, belinde kurusıkı ve elinde telsiz ile dolaşan kişiyi görenler, hareketlerinden şüphelenince polise haber verdi. İhbarla parka gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip, İ.D.'nin, kimlik sorgulaması sonucu polis olmadığını belirledi. İ.D.'nin üzerinden kurusıkı ve telsizin yanı sıra polis rozeti, palaska ile bıçak çıktı. Emniyete götürülen İ.D., sorgusunda, polisleri sevdiğini, küçük yaştan beri polis olmak istediğini ve bu nedenle üniforması giyip, kendisini 'polis' olarak tanıttığını söyledi. İ.D., 'unvan gasbı' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından hakkında işlem yapılarak, serbest bırakıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:40 Kaynak: DHA

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