Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi - Son Dakika
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Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi

15.06.2022 14:16

- Polis üst geçitteki intiharı son anda önledi Antalya'da üst geçitte intihar eyleminde bulunan kişiyi polis ekipleri engelledi.

- Polis üst geçitteki intiharı son anda önledi

ANTALYA - Antalya'da üst geçitte intihar eyleminde bulunan kişiyi polis ekipleri engelledi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Kanser hastalığı nedeniyle bunalıma giren 55 yaşındaki Ünal A., üst geçide çıkarak ayaklarından birini yola doğru sarkıttı. Şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üst geçitteki şahsın yanına ulaştı. Bir sürelik konuşmanın ardından ekipler, Ünal A.'yı eyleminden vazgeçirdi. Ekipler koluna girip üst geçitten indirdikleri şahsı, ifadesini almak için polis merkezine götürüldü.

Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi
Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi
Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi
Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi
Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi
Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi
Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi
Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi
Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi - Son Dakika

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