Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Kanser hastalığı nedeniyle bunalıma giren 55 yaşındaki Ünal A., üst geçide çıkarak ayaklarından birini yola doğru sarkıttı. Şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üst geçitteki şahsın yanına ulaştı. Bir sürelik konuşmanın ardından ekipler, Ünal A.'yı eyleminden vazgeçirdi. Ekipler koluna girip üst geçitten indirdikleri şahsı, ifadesini almak için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polis üst geçitteki intihar girişimini son anda engelledi - Son Dakika

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