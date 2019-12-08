Son Dakika Haberleri: Polis uyardı, suda boğulmalar azaldı
Son Dakika Güncel Polis uyardı, suda boğulmalar azaldı - Son Dakika

Polis uyardı, suda boğulmalar azaldı

6 saat önce

Adana'da yaz aylarında sulama kanalı, göl ve nehirde serinlemek isterken çok sayıda çocuğun ölmesi üzerine harekete geçen polisin ev ev, kanal kanal gezerek çocukları toplayıp havuza götürmesi sonucu boğulma olayları yüzde 18 azaldı.

Polis uyardı, suda boğulmalar azaldı, System.String[]

Adana'da yaz aylarında sulama kanalı, göl ve nehirde serinlemek isterken çok sayıda çocuğun ölmesi üzerine harekete geçen polisin ev ev, kanal kanal gezerek çocukları toplayıp havuza götürmesi sonucu boğulma olayları yüzde 18 azaldı.


Adana'da yaz aylarının başlamasıyla birlikte en büyük problemlerden biri de serinlemek isteyen çocukların kanal, göl ve nehirde boğulmasıydı. 2018 yılında 22 kişi hayatını kaybetmiş, bunların çoğunu da çocuklar oluşturuyordu. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne "can timi" kurulması talimatı vererek boğulmaların önüne geçilmesini istedi. Polis bu talimat üzerine broşürler bastırıp önce sıcakların başladığı Mayıs ayı ile birlikte kanal kanal gezerek serinlemek için suya giren çocukları toplayıp ekip aracıyla yüzme havuzuna götürerek, masraflarını da karşıladı. Kurulan bir tim yaz boyunca kanal, göl ve nehirde can nöbeti tutarken, diğer tim de ev ev sokak sokak gezerek anneleri uyardı. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda 2018 yılında 22 kişi hayatını kaybederken 2019 yılında 18 kişi boğuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda boğulma vakalarında yüzde 18 azalma meydana geldi. Daha önceki yıllarda da boğulma vakaları 22'nin üzerinde gerçekleşmişti. - ADANA

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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