DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi

KONYA'nın Karapınar ilçesinde bina çevresinde ve toprakta çatlaklıklar oluşan ev obruk riski nedeniyle tahlile edildi. Yapılacak sondaj çalışmalarının ardından çatlaklıkların sebebi belirlenecek.

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İpekçi Mahallesi'nde oturan turizmci Önder Yamaner'en bir yıl önce yaptığı tek katlı müstakil evin etrafında toprakta ve temel kısmında çatlaklıklar meydana geldi. Durum AFAD'a bildirilmesi üzerine obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi. Evin etrafı güvenlik şeridiyle çevrilirken yapılacak sondaj çalışmalarının ardından çatlaklıkların sebebin belirlenecek. Evi tahliye edip ailesiyle birlikte babasının evine yerleştiğini belirten Önder Yamaner, şunları söyledi:

"Evi bir yıl önce yapmıştık. Çatlaklıklar 3-4 ay öncesinden vardı ama bu kadar büyük değildi. Bir hafta öncede çatlaklıkların büyüdüğünü görünce videosunu çekip, jeoloji mühendisi bir arkadaşımıza gönderdim. O da durumu AFAD'a bildirmiş. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve AFAD ekipleri geldi. İlk incelemenin ardından obruk riski nedeniyle evi tahliye etmemiz belirtildi. Bizde evi tahliye ettik. Sondaj yapılacak ve çatlaklıkların sebebi belirlenecek. AFAD ekiplerinin incelemesinin sonucunu bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Evden detay-Genel ve detay-Röportaj

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

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Polis uyarınca çene altındaki maskesiyle yüzünü kapattı

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulunan polis ekiplerince, maskesini çenesinin altında tutan Hatice K. adlı kadını uyardı.Uyarılmasına tepki gösteren kadın, çene altındaki maskesiyle yüzünü kapatarak bölgeden uzaklaştı.

Kentte, polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi sürdürülüyor. Denetimler sırasında maskesini çenesinin altında tutan Hatice K., polis ekiplerince uyarıldı. Uyarılmasına tepki gösteren kadın, çene altındaki maskesiyle yüzünü kapatarak bölgeden uzaklaştı. Yoldan geçen ve olup biteni izleyen bir kişi de, genç kadının yaptıklarına öfkelenerek polislere 'Allah sizlere sabır versin" diyerek destek verdi.

MASKESİNİ İNDİRİP SİGARA İÇENE CEZAÖte yandan polis ekipleri, caddede yürüdüğü sırada maskesini çene altına indirip, sigara içtiğini tespit ettiği İzzet K.'ya, cezai işlem uygulamak istedi. Polisin uyarısının ardından maske takan ve kimlik numarasını verme konusunda direnen kişi, polislerle tartıştı. Polislere, "Siz ceza kesersiniz de ben ödememö diyen İzzet K., maskesini indirip sigara içmeye devam etti. Polisin 'Maskeni takmazsan ikinci cezayı da yazarız' yönündeki uyarısı karşısında "Zaten ceza yazdınız neden maske takayımö yanıtını veren İzzet K., maskesini takıp, ceza yazılan evrakı da imzalamayarak, bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polisle tartışan kadın-Polislere hakaret etmesi-Polislerle arasında geçen konuşmaları telefonuna ses kaydı alması-Olup biteni izleyen bir kişinin polislere destek vermesi-Sigara içerek gelen ve ceza kesilen gencin polisle tartışması-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM -

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Gaziantep'te, 957 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı

GAZİANTEP'te, 957 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 12 saat sürecek operasyonda, özel harekat ekipleri ve bir polis helikopteri ile dedektör köpek 'Gece' de görev alıyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 15.00 sıralarında Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde tespit edilen uyuşturucu satıcılarının adreslerine eş zamanlı operasyon başlattı. 957 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona bir polis helikopteri de havadan destek veriyor. Baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından ablukaya alındığı operasyonda, dronlar da kullanılıyor. Operasyonun ilk iki saatlik bölümünde, 17 adrese yapılan baskında 1 kilo 200 gram esrar, 700 gram metamfetamin, 150 adet uyuşturucu hap ve 300 gram eroin ele geçirildi.

YORGANA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU 'GECE' BULDU

Vatan Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda ise, polis ekiplerinin kapıları koçbaşı ile kırarak girdiği evde dedektör köpek Gece yorganın içerisine zulalanmış uyuşturucuya tepki verdi. Ekipler yaptıkları aramada 4 fişek halinde satışa hazır metanfetamin buldu. Evde bulunan karı-koca ise kelepçelenerek gözaltına alındı. Operasyonun 12 saat süreceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise kentte operasyonlarla eş zamanlı olarak yapılan trafik denetimlerine katıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Ekiplerin emniyetten çıkışıÖzel harekatın eve girişiPolislerin aramalarıŞüpheli şahsın kelepçelenmesiDrone denetimiDedektör köpek araması Köpeğin uyuşturucuyu bulmasıUyuşturucu maddeGenel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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İki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödemiş

ANTALYA'da emekli Mehmet Ali Köklü (54), elektrik faturasının yüksek geldiğini görünce sayacı kontrol etti. Sayaçtaki ve faturadaki sayaç seri numarasının eşleşmediğini fark eden Köklü, 3,5 yıldır komşusunun faturasını ödediğini fark etti. Komşusunun da Köklü'nün faturasını ödediği ortaya çıktı.Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4701 Sokak'taki Deniz Apartmanı'nda oturan emekli Mehmet Ali Köklü, bir yakınının cenazesi için köye gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra eve dönen Köklü, elektrik panosundaki faturayı gördü. Kendisine 327 TL'lik fatura geldiğini gören Mehmet Ali Köklü, büyük şaşkınlık yaşadı. Bir yanlışlık olabileceğini düşünen Köklü, faturasını dikkatli incelediğinde, elektrik sayacının üzerindeki seri numarasının, faturadaki ile eşleşmediğini fark etti. Komşularının sayacını da kontrol eden Mehmet Ali Köklü, kendi faturasındaki sayaç numarasının, karşı dairede oturan Hakkı Özdil'in sayacındaki ile eşleştiğini fark etti. Hemen komşusuna haber veren Köklü, onun da faturasındaki numaranın sayacındaki ile eşleşmediğini belirledi.Yaklaşık 3,5 yıldır komşusunu faturasını ödemek zorunda kaldığını ifade eden Mehmet Ali Köklü, "Otomatik ödeme talimatı vermiştim. Maaşımdan çekilen fatura bedeli uzun zamandır çoktu ama böyle bir karışıklık hiç aklama gelmedi. Bir süredir cenazemizden dolayı evde yoktuk. Eve gelip, faturayı gördüğümde 327 TL yazdığını gördüm. O zaman bir gariplik olduğunu hissettim. Sayaçları kontrol ettiğimde numaraların ve isimlerin birbirini tutmadığını gördüm. Meğerse komşumun faturasını ben, benim faturamı komşum ödüyormuş. Bu karışıklığın 3,5 yıl önce akıllı sayaç takılırken yapıldığını düşünüyorum. Şimdi sorumlular hakkında şikayetçi olacağım" dedi.Hakkı Özdil'in eşi Ayşe Özdil ise komşularının haber vermesi üzerine faturalardaki yanlışlığı fark ettiklerini belirterek, karışıklığın bir an önce giderilmesini istedi. Köklü ve Özdil, karışıklığın giderilmesinin ardından geçmişe dönük 3,5 yıllık fatura giderleri bedelinin de hesaplanıp karşılıklı helalleşeceklerini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Apartman dış plan görüntüsüMehmet Ali Köklü'nün elektrik faturalarını kontrol etmesinden görüntüKomşu Ayşe Özdil'in fatura kontrol detaylarıElektrik panolarından, sayaçlardan ve numaralardan detaylarMehmet Ali Köklü'den detayMehmet Ali Köklü'nün röportajı

Ayşe Özdil'in röportajı

HABER: Süleyman EKİN -KAMERA: Aslı DURAN/ ANTALYA,

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Afette zarar gören 100 ton zeytini Gemlik Belediyesi alacak

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışında bir yıllık ürünü zarar gören zeytin üreticisine Gemlik Belediyesi'nden destek geldi. Gemlik Belediyesi, yağış nedeniyle dalından ayrılan yeşil zeytini piyasa fiyatının iki katına zeytinciden alarak yağa dönüştürecek.

Bursa'nın Gemlik İlçesinde dün meydana gelen şiddetli dolu yağışı, kısa sürede zeytin üreticisine büyük zarar verdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri henüz kararmamış zeytinleri toprağa düşürdü. Bir yıllık emeği zarar gören üreticiye yardım eli Gemlik Belediyesi'nden geldi. Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, piyasada 2 lira olan zeytini 4 liraya alacaklarını söyledi.

Mahsulü zarar gören zeytincilerin yaralarının sarılması için atılacak adımların anlatıldığı basın toplantısına Kumla merkez, Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali ve Narlı muhtarları ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar ve yönetim kurulu üyeleri, Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Gemlik Belediye Meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

"ÜRETİCİMİZE PİYASANIN İKİ KATI FİYAT VERDİKö

Yaşanan dolu nedeniyle zeytin tarlalarında oluşan zarar hakkında konuşan Başkan Sertaslan, "Salı günü saat 14.00 civarı dolu geçişi yaşandı. Beş köyümüzde zeytinlikler zarar gördü. Dünyanın en kaliteli sofralık zeytini dediğimiz Gemlik zeytinin yetiştiği tarlalar yüzde 50 ile yüzde 85 arasında zarar gördü. Bu bir afet. Tapulu ve tapusuz bütün arazilerin afet bölgesi sayılması için gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın dolu yağışından etkilenen köylerin afet bölgesi ilan edilmesi için Ankara'da çalışmaların sürdürdüğünü söyleyerek Işık'a teşekkür eden Başkan Sertaslan, "Devletimiz gerekeni yapacaktır. Biz de her zaman yurttaşımızın yanında olmuş bir yerel yönetim olarak ne yapabileceğimizi çalıştık. Bütçemiz nezdinde destek vermek istedik. Yarından itibaren Marmarabirlik'in altyapı sağladığı çalışma ile 100 tona kadar zeytini toplayıp yağ yaptıracağız. Zeytinimiz, MHP'li bir Meclis Üyesi üreticimizin yağhanesinde ücretsiz olarak yağ olacak. Üreticimiz adının gizli kalmasını rica etti. Köylümüz zeytinini yağa çevirebilecek durumda ama piyasa fiyatı en yüksek 2 lira. Biz Gemlik Belediyesi olarak zeytini 4 liraya alacağız. 100 ton zeytini 2 lira yerine 4 liraya alarak yağa çevireceğiz. Yağlık ürün Cuma gününe kadar toplanacak. Köylümüzün ürününü muhtarlarımızın yardımı ile alacağız. Üreticilerimizi bir nebze de olsa rahatlatmayı amaçlıyoruz.ö diye konuştu.

BURSA'NIN VEKİLLERİNDEN BELEDİYEYE DESTEK

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın bölge ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü dile getirilirken, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise, Gemlik Belediyesi'nin her zaman insan odaklı ve dayanışmayı önceleyen çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek zeytincinin faydasına gerçekleşecek çalışma için Başkan Sertaslan'a teşekkür etti. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise son seksen yılın en fazla afet yaşanan döneminin 2020 yılı olduğunu dile getirerek Bursa ile birlikte altmış ilden fazla yerde doğal afet meydana geldiğini söyledi. Sarıbal afetler karşısında zarar gören çiftçinin Afet Kanunu ya da TARSİM ile zararını karşılayabileceğinin söylendiğini ama üreticinin yüzde 87'sinin TARSİM'e sigorta yaptırmadığını dile getirdi. Sarıbal, çiftçiye destek çalışması için Gemlik Belediyesi'ne teşekkür etti.