Polis uygulama noktasına sığınan kedi

Samsun'da Tekkeköy Emniyet Müdürlüğünün polis uygulama noktasına sığınan sokak kedisi polislerin maskotu haline geldi.

Bakımsız yavru kedi, 16 ay önce Samsun- Ordu kara yolundaki polis uygulama noktasına sığındı.

Kedinin bakımını Tekkeköy Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Hüseyin Celep yaptı.

Uygulama noktasındaki polisler, sahiplendikleri kediye emekli olan arkadaşlarının adı "Cemşit"i verdi. Polislerin beslediği "Cemşit" uygulama noktasından ayrılmıyor. Emniyet personelinin etrafında dolaşan kedi, gün içinde oyun oynayarak zaman geçiriyor.

Bu arada ekipler, uygulama noktasının etrafında gezinen sokak köpeklerine de sahip çıkıyor.

Uygulama noktasında görevli polis memuru Orçun Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin hasta vaziyette noktaya sığındığını söyledi.

Cemşit'in tedavi ve aşılarının yapılmasının ardından uygulama noktasından bir daha ayrılmadığını belirten Demirel, "16 aydır burada bizimle beraber yaşıyor. Arkadaşlarla beraber gıdasını temin ediyoruz. Burayı terk edip gitmez. Çok zeki bir hayvan. Üç gruptaki arkadaşlarımız da kedimizi benimsediler. Hayvan buraya sığındığı için başka bir yere de gitmiyor, yanımızda duruyor. Zaman zaman gider gelir ama noktayı terk etmez " dedi.

Demirel, uygulama noktasında üç grup olarak çalıştıklarını, diğer gruptaki polis memurlarının da Cemşit'i sevdiğini vurguladı.

Görev süreleri bitince görev defterini imzaladıklarını ifade eden Demirel, "Ben takılıyorum bazen, görev defterinin en sonuna Cemşit de 'görevli' yazılsın diye. Arkadaşlarla aramızda espri yapıyoruz." diye konuştu.