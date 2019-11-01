Son Dakika Haberleri: Polis uygulamasında 10 silah yakalandı
Son Dakika Güncel Polis uygulamasında 10 silah yakalandı

Polis uygulamasında 10 silah yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'de polisin son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 10 adet silah ele geçirildi.

Polis uygulamasında 10 silah yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polisin son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 10 adet silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde yapılan çalışmalar sonrasında, son 24 saat içerisinde 10 adet silah yakaladı.

Uygulamalar neticesinde 1 adet kurusıkıdan bozma 7.65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 4 adet fişek, 5 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 9 mm çapında ateşli silah, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 3 adet fişek, 109 adet 12 calibre dolu fişek, 530 adet MKE yapımı 9 mm çapında ateşli silaha ait dolu fişek ele geçirildi.

Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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