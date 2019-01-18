Polis Uygulamasında Aranan 2 Kişi Yakalandı

Kütahya'nın Emet İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla, asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Emet İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla, asayiş uygulaması gerçekleştirdi.



Polis ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde araç sürücüleri ve kişilere yönelik genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda aranan 2 kişi yakalanarak ceza evine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre yapılan denetimlerde 4 adet cafe, 5 adet büfe, 6 adet park bahçe, 17 adet umuma açık işyerlerinde toplam 115 şahıs sorgulanmış, sorgulama sonucu 2 şahsın arandığı anlaşılmış ve şahıslar Emet adliyesine sevk edilmiştir.



Adliyede yapılan işlemler sonucu tutuklanan H.A ve M.P Tavşanlı ceza evine nakledilmiştir. Emet Emniyet Amirliği'nden yapılan açıklamada, bu uygulamaların devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

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