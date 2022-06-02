Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

02.06.2022 18:11
Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan uygulamada yabancı uyruklu bir kişinin üzerinden sahte 400 dolar ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan uygulamada yabancı uyruklu bir kişinin üzerinden sahte 400 dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, havaların ısınması ve yaklaşan bayram tedbirleri çerçevesinde özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar Çarşısı, Bankalar Caddesi, Yeraltı Çarşısı, meydan otobüs ve tramvay durakları ile Talas Osmanlı Sokağı'nda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranması olan 2 kişi yakalanırken, yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise sahte 400 dolar ele geçirildi.

Uygulamanın süreceği belirtildi.

(Turan Bulut - İHA)

Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi
Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

YORUMLAR
500
10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi Samsun'da 874 sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi Samsun'da 874 sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
19:35 Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 19:54:21. #1.13#
SON DAKİKA: Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement