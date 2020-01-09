Polis uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Polis uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Aksaray'da rutin kontroller kapsamında bir kahvehanede denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın üzerinde 31 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Aksaray'da rutin kontroller kapsamında bir kahvehanede denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın üzerinde 31 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, rutin kontroller kapsamında bir kahvehane ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada kahvehanede bulunan M.A. (33) isimli şahsın üzerinde 31 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak
Bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin geliri 587 milyon lirayı geçti İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım

Son Dakika Haberleri
22:21 Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı - Son Dakika Haber
22:19 Instagram'ı Sallayan Dünyanın En Güzel Hostesleri - Son Dakika Haber
22:18 Fransa polisinden göstericilere sert müdahale - Son Dakika Haber
22:16 Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber
21:59 Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:32:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]