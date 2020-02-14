Polis uygulamasından kaçarken kamyonete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada otomobildeki 2 kişi ile kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, daha sonra yol kenarında meyve satan 34 COR 548 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet park halindeki otobüse, ardından söz konusu otomobil ise elektrik direğine çarparak durabildi.

Şişli 'de sürücüsü polis uygulamasından kaçan otomobilin meyve satan kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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