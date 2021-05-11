POLİS UYGULAMASINDAN KAÇTILAR UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR - Son Dakika

DÜZCE'de polis, ?dur? ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili yaklaşık 10 kilometre sonra durdurdu. Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiye toplam 9 bin 312 lira ceza kesildi. Düzce'de, D-100 Karayolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, 81 AG 340 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ?dur? ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda otomobil Taşköprü Sapağı mevkiinde durduruldu. Sürücü Cemil T. ve araçta bulunan Ahmet K.?nin üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca Cemil T.?nin ehliyetinin alkollü araç kullanma nedeniyle iptal edildiği belirlendi. 2kişiye sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 TL, ayrıca sürücüye ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 12 lira olmak üzere toplam 9 bin 312 lira cezai işlem uygulandı. 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.