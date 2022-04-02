Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler - Son Dakika
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Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler

02.04.2022 01:15

Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler Kozan emniyetinden 205 polisle "Huzur ve Güven" uygulaması Adana'nın Kozan ilçesinde 205 polisle Huzur ve güven uygulaması gerçekleşti.

Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler

Kozan emniyetinden 205 polisle "Huzur ve Güven" uygulaması

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 205 polisle Huzur ve güven uygulaması gerçekleşti. Uygulamada aranan şahıslar ve çok sayıda silah yakalanırken vatandaşlar uygulama noktasında polislerin çalışmasını çekirdek yiyerek izledi. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar ise polise çiçek verdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Personeli ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ilçede 205 polis ve hassas burun özel eğitimli köpekler ile Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirdi. 4 saat süren uygulamada ilçede sıkı denetimler yapılırken araçlar titizlikle incelendi.

Polisin Huzur ve güven uygulamasını ilginç bulan bir grup vatandaş ise çekirdekleri ile aksiyon filimi izler gibi uygulamayı izledi. İlçede park bahçeler, kıraathaneler ve bir çok işyeri denetimi gerçekleştirilirken ilçenin tüm kritik noktalarında uygulama yapıldı. Uygulamada araçlar hassas burun özel eğitimli köpekler ile arama yapılırken polisin uygulamasından memnuniyetlerini dile getiren bir araç sürücüsü polislere nergis demeti hediye ederek teşekkür etti.

İlçede gerçekleştirilen 16 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 353 kişinin GBT sorgusu, 550 araç sorgusu, 58 işyeri, 16 park ve çevresi denetlendi. 4 saat süren Huzur Güven uygulamasında 21 araca çeşitli idari cezai işlem uygulanarak 15 Bin 125 TL idari para cezası kesildi, 9 araç trafikten men edildi.

Uygulama sonucunda 7 aranan şahıs yakalanırken, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 24 av tüfeği fişeği, 11 uyuşturucu hap ele geçirilerek 4 iş yerine idari işlem yapıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güveni için ilçe genelinde denetim ve uygulamaların sıklıkla devam edeceğini belirtti.

Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler - Son Dakika


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