Son Dakika Haberleri: Polis uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Polis uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakaladı

Polis uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakaladı

7 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 8 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Polis uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 8 uyuşturucu tacirini yakaladı. Adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 6 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 50,44 gram esrar ile 463 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamlara çıkarılan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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