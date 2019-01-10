Son Dakika Haberleri: Polis Uyuşturucu Satıcılarına Geçit Vermiyor

Polis Uyuşturucu Satıcılarına Geçit Vermiyor

2 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.

Polis Uyuşturucu Satıcılarına Geçit Vermiyor, System.String[]
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen G. A. ve M. S. M. isimli şahısları gözaltına aldı. G. A. isimli şahsın ikametinde 2 kilo 325 gram kubar esrar maddesi ve 85 gram toz halinde toplam 44 fişek satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siteler Mahallesinde yakalanan M. K. isimli şahısta ise satışa hazır halde toplam 4 gram gelen 8 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs polis ekipleri tarafından göz altına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Adıyaman, Polis, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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