Polis Uyuşturucu Satıcılarına Geçit Vermiyor
2 saat önce
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen G. A. ve M. S. M. isimli şahısları gözaltına aldı. G. A. isimli şahsın ikametinde 2 kilo 325 gram kubar esrar maddesi ve 85 gram toz halinde toplam 44 fişek satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Siteler Mahallesinde yakalanan M. K. isimli şahısta ise satışa hazır halde toplam 4 gram gelen 8 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs polis ekipleri tarafından göz altına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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