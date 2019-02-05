Polis Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor

Karabük Emniyet Müdürlüğü kent genelinde uyuşturucu ticareti ve satışı yapanlara yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü kent genelinde uyuşturucu ticareti ve satışı yapanlara yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.



Uyuşturucu satıcılarına yönelik amansız şekilde mücadelesini sürdüren Narkotik timleri yapıkları çalışmalar sonucu A.K (41) isimli şahısla birlikte satışa hazır 360 adet uyuşturucu ecstaxy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan A.K'nin sorgusu devam ederken, dün yapılan başka bir operasyonda gözaltına alınan kişiden S.Ö ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

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