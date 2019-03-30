Polis Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor
1 saat önce
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Şehitkamil
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Şehitkamil bölgesinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, K.D isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler alınması üzerine şüpheli şahsın Eyüp Sultan
Mahallesinde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. operasyonda, 2 adet tabanca, 32 adet dolu fişek, 450 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 570 TL para ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan K.D. ve M.M. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:51 Kaynak: İHA
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