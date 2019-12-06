Son Dakika Haberleri: Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 21 adet extacy hap ve bir miktar esrar ele geçirdi.

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 21 adet extacy hap ve bir miktar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Karaca Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslardan 21 adet extacy hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. - DÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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